Premio letterario “Heba”: c’è tempo fino al 30 aprile per partecipare

Magliano in Toscana (Grosseto). C’è tempo fino a giovedì 30 aprile per partecipare alla prima edizione del concorso letterario “Heba”, organizzato dall’associazione Auser di Magliano con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana, e che ha come tema “Divorato. Il gusto per il cibo incontra la lettura”. Il tema scelto nasce dal fatto che spesso quando si apprezza un libro si usa dire “l’ho divorato”, paragonando lo stesso piacere che si prova con il cibo.

“Siamo davvero felici di patrocinare questo concorso letterario – spiega Tamara Fattorini, vicesindaco di Magliano in Toscana – che ha l’obiettivo di promuovere la cultura e la creatività anche nel nostro territorio. Crediamo fortemente che la scrittura rappresenti uno strumento fondamentale di espressione personale e collettiva, capace di unire tutti. La nostra amministrazione è orgogliosa di sostenere iniziative come questa che contribuiscono a rendere i nostri borghi sempre più vivi e attenti alla crescita culturale”.

“Attraverso iniziative di questo tipo – sottolinea Alessia Rossi, consigliera comunale con delega alla cultura – gli studenti vengono stimolati a esprimere la propria creatività, a sviluppare capacità critiche e a confrontarsi con il potere della parola scritta. Un’opportunità di mettersi in gioco, di superare le proprie insicurezze e di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità, valorizzando il talento dei ragazzi e incoraggiandoli a partecipare sempre più alla vita culturale della nostra comunità”.

Il concorso

Il concorso, che non prevede costi di iscrizione, è articolato in due sezioni: la sezione A, riservata a persone maggiorenni di tutta Italia, e la sezione B, riservata a studenti delle scuole medie inferiori e superiori residenti nella provincia di Grosseto. La prima lettura sarà effettuata dal gruppo di lettura della biblioteca comunale di Magliano in Toscana, che trasmetterà alla giuria, composta da scrittori e da persone nominate dagli organizzatori sulla base di competenze specifiche, i migliori dieci racconti della sezione A e i migliori dieci racconti della sezione B e, tra questi, sarà identificato il racconto vincitore per ciascuna sezione.

La cerimonia di premiazione avverrà a Magliano in Toscana il 30 maggio durante la manifestazione a tema “Divorato. Il gusto per il cibo incontra la lettura”, che vedrà il coinvolgimento di molte realtà locali. Il progetto è svolto con la collaborazione della Pro Loco di Magliano, di Italia nostra Maremma Toscana, del Rotary Club Monte Argentario e della libreria Bastogi di Orbetello.

Il bando è scaricabile sul sito dell’Auser Toscana, all’indirizzo: https://www.ausertoscana.it/grosseto/auser-magliano-in-toscana-aps/progetti/1-concorso-letterario-heba-a-tema-divorato-il-gusto-per-il-cibo-incontra-la-lettura.html.