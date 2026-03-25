Estra: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati di bilancio

Siena. Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. (di seguito anche “il Gruppo”) ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025.

Nel corso del 2025 il Gruppo ha conseguito ricavi in linea con l’esercizio precedente, mantenendo una solida capacità operativa e proseguendo con determinazione nel proprio percorso di sviluppo industriale.

Nel corso dell’anno è stato avviato un rafforzamento degli investimenti a supporto dello sviluppo industriale. Gli interventi hanno riguardato l’evoluzione dei sistemi informativi, il miglioramento dei processi operativi, lo sviluppo commerciale e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione gas.

“I risultati del 2025 confermano la solidità del Gruppo e la coerenza del nostro percorso di sviluppo – dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. Come multiutility dei territori, abbiamo scelto di consolidare il nostro impegno rafforzando il piano di investimenti, con un focus sulla provvista energetica da fonti rinnovabili, al fine di ampliare la produzione interna e favorire un accesso all’energia più ampio, sostenibile e competitivo anche sotto il profilo economico per famiglie e imprese, generando valore duraturo per i territori”.

“Nel corso del 2025 abbiamo accompagnato l’evoluzione del Gruppo con un’intensa attività di investimento e trasformazione – sottolinea Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra –. Il rafforzamento dei sistemi operativi, lo sviluppo commerciale e il potenziamento delle infrastrutture rappresentano leve essenziali per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi,ponendo basi solide per l’evoluzione futura”.

Principali dati economici consolidati¹

Nel 2025 il Gruppo ha conseguito ricavi totali pari a 1.198.269 milioni di euro, in linea con i 1.206 milioni del 2024.

Il Margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 155,2 milioni di euro, mantenendosi su livelli elevati e riflettendo le attività di sviluppo e trasformazione avviate dal Gruppo.

Il Risultato operativo netto (Ebit) è pari a 72,8 milioni di euro, anche per effetto dei maggiori ammortamenti connessi agli investimenti realizzati.

L’utile netto si attesta a 37,9 milioni di euro, in leggera flessione rispetto al livello record dell’esercizio precedente, confermando comunque il trend di crescita e mantenendosi su livelli superiori alla media degli ultimi anni.

Andamento delle aree di business

L’area Mercato Energia si conferma il principale ambito di attività del Gruppo.

L’area Distribuzione gas evidenzia un contributo stabile, sostenuto dagli investimenti e dalla base regolata.

La diversificazione delle attività consente al Gruppo di mantenere un equilibrio economico e operativo.

Principali dati patrimoniali

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 464,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 457 milioni del 2024.

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 565,9 milioni di euro, per effetto delle attività di investimento e sviluppo che nel periodo ammontano a 275 milioni di euro.

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[1] Tutti i dati riportati nel presente comunicato stampa si riferiscono a modalità di calcolo adjusted: pertanto non includono le poste non ricorrenti e sono calcolati al fine di consentire l’omogeneità dei confronti tra i diversi esercizi.