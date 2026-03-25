Educazione alla salute: al via un ciclo di incontri promossi dal Comune

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima promuove un nuovo ciclo di incontri di educazione alla salute, rivolto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e buone pratiche per il benessere quotidiano.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 27 marzo, alle 9.30, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza, sul tema: “L’etichettatura e la conservazione degli alimenti in ambito domestico“.

L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Silvia Cencioni, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Interverrà inoltre Grazia Gucci, assessore alla salute del Comune di Massa Marittima.

Durante la mattinata saranno affrontati temi di grande rilevanza per la vita quotidiana: le regole per la sicurezza degli alimenti e le contaminazioni, come conservare gli alimenti in frigo, l’importanza di consumare alimenti sicuri e i materiali a contatto con alimenti.

Seguiranno due incontri successivi, uno in programma il 17 aprile, sulla legionella, e uno il 15 maggio, sull’arbovirosi.

“Il Comune promuove queste giornate con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione nella nostra comunità. – spiega Grazia Gucci, assessore alla sanità di Massa Marittima –. Partiamo dai consigli utili per la conservazione degli alimenti in ambito domestico e proseguiamo con un incontro sulla legionellosi, che è una infezione polmonare in aumento anche in Italia, causata dal batterio della legionella, che può proliferare negli ambienti domestici, come negli impianti idrici e nelle tubazioni poco utilizzate. Spiegheremo con l’aiuto di professionisti come comportarsi e a cosa fare attenzione. Nell’ultimo incontro, infine, affronteremo l’arbovirosi, un gruppo di malattie infettive causate da virus trasmessi all’uomo attraverso la puntura soprattutto di zanzare e zecche. E anche in questo caso spiegheremo le buone pratiche da adottare. Informare correttamente i cittadini è il primo passo per investire concretamente nella salute pubblica”.