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“Sussurri di Samba”: il concerto chiude il Mantovani International Guitar Festival

L'evento è in programma venerdì 20 marzo

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Venerdì 20 marzo, alle 21.15, al Museo Magma di Follonica, ultimo appuntamento del Mantovani International Guitar Festival, con il concerto  “Sussurri di Samba: chitarra e anima” , un viaggio brasiliano con Moacyr Teixeira Neto (Brasile) e, alle percussioni, David Domilici.

Il concerto

La musica brasiliana è un caleidoscopio di ritmi, melodie e tradizioni che riflettono la ricca contaminazione culturale del Paese: influenze africane, europee e indigene si intrecciano in stili come samba, bossa nova, choro e Mpb. Al centro di molti di questi generi c’è la chitarra, strumento versatile e protagonista sia negli accompagnamenti ritmici sia negli assoli lirici. La chitarra brasiliana si distingue per tecniche specifiche (fingerstyle, syncopa, contracanto) e per l’uso di accordi ricchi e armonie sofisticate che creano atmosfere intime o danzanti.

Il concerto di Moacyr Teixeira Neto celebra questa tradizione: attraverso un repertorio che spazia dai classici del choro e della bossa nova fino a composizioni originali, il chitarrista esplora le sfumature timbriche e ritmiche della chitarra brasiliana, unendo virtuosismo e sensibilità interpretativa. Un viaggio sonoro che invita il pubblico a immergersi nella cultura brasiliana, nelle sue storie, nei suoi balli e nella sua capacità di parlare d’amore, malinconia e gioia attraverso le corde della chitarra.

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