“Sussurri di Samba”: il concerto chiude il Mantovani International Guitar Festival

Follonica (Grosseto). Venerdì 20 marzo, alle 21.15, al Museo Magma di Follonica, ultimo appuntamento del Mantovani International Guitar Festival, con il concerto “Sussurri di Samba: chitarra e anima” , un viaggio brasiliano con Moacyr Teixeira Neto (Brasile) e, alle percussioni, David Domilici.

Il concerto

La musica brasiliana è un caleidoscopio di ritmi, melodie e tradizioni che riflettono la ricca contaminazione culturale del Paese: influenze africane, europee e indigene si intrecciano in stili come samba, bossa nova, choro e Mpb. Al centro di molti di questi generi c’è la chitarra, strumento versatile e protagonista sia negli accompagnamenti ritmici sia negli assoli lirici. La chitarra brasiliana si distingue per tecniche specifiche (fingerstyle, syncopa, contracanto) e per l’uso di accordi ricchi e armonie sofisticate che creano atmosfere intime o danzanti.

Il concerto di Moacyr Teixeira Neto celebra questa tradizione: attraverso un repertorio che spazia dai classici del choro e della bossa nova fino a composizioni originali, il chitarrista esplora le sfumature timbriche e ritmiche della chitarra brasiliana, unendo virtuosismo e sensibilità interpretativa. Un viaggio sonoro che invita il pubblico a immergersi nella cultura brasiliana, nelle sue storie, nei suoi balli e nella sua capacità di parlare d’amore, malinconia e gioia attraverso le corde della chitarra.