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Superenalotto: a Grosseto centrato un “5” da oltre 22mila euro

di Redazione
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Grosseto. La Toscana esulta con il Superenalotto. Nel concorso di giovedì 12 marzo, come riporta Agipronews, centrati quattro “5” da 22.863,06 euro ciascuno: due a Prato nel Tabacchi, in via Zarini, 281; uno a Firenze, nella Cartolibreria-Giocattoli-Tabacchi, in via Chiantigiana 69 R;  l’ultimo a Grosseto, nell’edicola Il Semaforo in via Parini.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 marzo, sale a 133,7 milioni di euro.

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