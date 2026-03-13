Superenalotto: a Grosseto centrato un “5” da oltre 22mila euro

Grosseto. La Toscana esulta con il Superenalotto. Nel concorso di giovedì 12 marzo, come riporta Agipronews, centrati quattro “5” da 22.863,06 euro ciascuno: due a Prato nel Tabacchi, in via Zarini, 281; uno a Firenze, nella Cartolibreria-Giocattoli-Tabacchi, in via Chiantigiana 69 R; l’ultimo a Grosseto, nell’edicola Il Semaforo in via Parini.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 marzo, sale a 133,7 milioni di euro.