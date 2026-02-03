La Toscana canta a Sanremo 2026 con Marco Masini ed Enrico Nigiotti

Anche quest’anno la Toscana dà il suo grande contributo alla kermesse sanremese. Lo fa certo in primis perché capitanata di nuovo da un veterano della televisione italiana, Carlo Conti. Il conduttore fiorentino ha sempre evidenziato il legame e l’amore per la sua regione, che è sua volta orgogliosa per i successi da lui conseguiti nel corso della sua quarantennale carriera.

Giunto al suo quinto festival, e forse ultimo Festival, Carlo Conti potrà contare sulla presenza di altri due toscani doc: Marco Masini ed Enrico Nigiotti. Entrambi portano sul palco non solo la loro voce, ma anche testi di cui sono co-autori. Un ulteriore valore aggiunto all’evento, che negli ultimi anni ha lasciato spazio più ad interpreti che a cantautori.

Per Masini si tratta della prima volta in gara con un altro cantante, che è stato anche co-autore del testo insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino. Si tratta di Fedez, che già lo scorso anno aveva scelto l’artista fiorentino per la performance associata alla serata delle cover. Con il brano “Male necessario” i due affrontano il delicato tema del dolore, inevitabile componente della vita, da cui però si può trarre forza.

Altro volto toscano è quello di Enrico Nigiotti, livornese, classe ‘87 e ormai giunto alla sua quarta partecipazione al Festival. Enrico muove i primi passi nel mondo della musica sin da giovanissimo, pubblica il primo album a 21 anni. Poi arriva la partecipazione ad Amici, X Factor e successivamente la grande occasione con Sanremo.

Ancora una volta Nigiotti è pronto a calcare il palco del Teatro Ariston con un brano scritto con Pacifico. Si tratta di “Ogni volta che non so volare”, un inno alla fragilità e, per dirla con Battisti, alle discese ardite, che rappresentano anche il momento in cui siamo più autentici.

Mentre le prove si intensificano, già impazzano le scommesse su Sanremo 2026 e ci si diverte ad immaginare chi sarà il nome designato ad innalzare il leoncino rampante della 76ª edizione del Festival. Una cosa è certa: ancora una volta la Toscana sarà degnamente rappresentata da artisti capaci di emozionare con la loro arte. E noi siamo già in prima fila, pronti ad applaudire.