Home AttualitàSpese veterinarie: contributi della Regione per i proprietari di cani, gatti e furetti
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Spese veterinarie: contributi della Regione per i proprietari di cani, gatti e furetti

La scadenza del bando è fissata per il 15 marzo 2026

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Follonica (Grosseto). La Regione Toscana ha attivato un sostegno economico ai proprietari di animali di affezione, per contribuire al pagamento delle spese veterinarie, in attuazione del Decreto ministeriale 30/04/2025.

Il contributo può essere richiesto per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025. Le spese ammesse al contributo sono le visite veterinarie, le analisi e interventi chirurgici veterinari e i farmaci veterinari. Gli animali ammessi al contributo sono i cani, i gatti e i furetti detenuti a fini privati (e non commerciali) , regolarmente identificati e registrati nella Banca Dati regionale.

Può richiedere il contributo il proprietario dell’animale che è residente in Toscana, ha compiuto 65 anni (alla data delle prestazioni veterinarie) e ha un Isee ordinario inferiore a 16.215 euro riferito all’anno precedente a quello per il quale si chiede il sostegno.

La richiesta di accesso al sostegno deve essere presentata entro il 15 marzo 2026 utilizzando il modulo “Allegato B – Richiesta sostegno economico pagamento spese veterinarie (D.M. 30/04/2025)”. La richiesta va inviata tramite Pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta sostegno spese veterinarie D.M: 30/04/2025”

Per visionare il bando e gli allegati, i requisiti, le procedure e i moduli di richiesta, è necessario accedere al Decreto regionale 27415/2025 della Regione Toscana.

“Ci sembra importante diffondere l’informazione in merito a questo bando che potrebbe interessare molti cittadini follonichesi – dichiara l’assessore alla tutela degli animali, Azzurra Droghini per i quali gli animali di affezione hanno un ruolo sostanziale all’interno della famiglia e per questo vengono curati e tutelati con grande attenzione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tributi locali, Confcommercio Grosseto scrive a tutti i...

Commercio ambulante, il Pd: “Il Governo paralizza i...

La Toscana canta a Sanremo 2026 con Marco...

“Trappola con gli stivali”: una passeggiata per conoscere...

Maltempo: allerta meteo gialla per rischio idraulico e...

Anp Cia: Giancarlo Innocenti riconfermato presidente

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: