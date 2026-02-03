Spese veterinarie: contributi della Regione per i proprietari di cani, gatti e furetti

Follonica (Grosseto). La Regione Toscana ha attivato un sostegno economico ai proprietari di animali di affezione, per contribuire al pagamento delle spese veterinarie, in attuazione del Decreto ministeriale 30/04/2025.

Il contributo può essere richiesto per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025. Le spese ammesse al contributo sono le visite veterinarie, le analisi e interventi chirurgici veterinari e i farmaci veterinari. Gli animali ammessi al contributo sono i cani, i gatti e i furetti detenuti a fini privati (e non commerciali) , regolarmente identificati e registrati nella Banca Dati regionale.

Può richiedere il contributo il proprietario dell’animale che è residente in Toscana, ha compiuto 65 anni (alla data delle prestazioni veterinarie) e ha un Isee ordinario inferiore a 16.215 euro riferito all’anno precedente a quello per il quale si chiede il sostegno.

La richiesta di accesso al sostegno deve essere presentata entro il 15 marzo 2026 utilizzando il modulo “Allegato B – Richiesta sostegno economico pagamento spese veterinarie (D.M. 30/04/2025)”. La richiesta va inviata tramite Pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta sostegno spese veterinarie D.M: 30/04/2025”

Per visionare il bando e gli allegati, i requisiti, le procedure e i moduli di richiesta, è necessario accedere al Decreto regionale 27415/2025 della Regione Toscana.

“Ci sembra importante diffondere l’informazione in merito a questo bando che potrebbe interessare molti cittadini follonichesi – dichiara l’assessore alla tutela degli animali, Azzurra Droghini – per i quali gli animali di affezione hanno un ruolo sostanziale all’interno della famiglia e per questo vengono curati e tutelati con grande attenzione”.