Arte, letteratura e masterclass musicali: torna il festival “Autori al centro”

Grosseto. Torna in Maremma il festival “Autori al centro” sotto la direzione artistica della sua ideatrice, Anna Del Vacchio.

Dopo la prima edizione che si è svolta a Scansano e a Magliano in Toscana nel 2023, il festival si svolgerà quest’anno nella sede de La Farfalla Onlus dal 6 all’8 dicembre, con un programma ricco di arte, letteratura e masterclass, oltre alla finale nazionale del premio “Autori al centro”, dedicato a brani inediti pop e aperto anche ad autori non cantanti: unico spazio concorsuale italiano del genere. Un’altra impronta di originalità di questo festival è data dalla traduzione in Lingua dei Segni dei brani delle canzoni in gara.

Ben tre dei finalisti di quest’anno sono maremmani: si tratta di Giulio Venturelli (in arte Giunior) di Grosseto, Jacopo Di Marzo (Dima) di Orbetello e di Ernesto Astorino (Astor Blue), un autore non cantante di Castiglione della Pescaia, il cui brano verrà cantato da Veronica Orlando, grossetana anche lei.

Gli altri sono Enrico Peruzzo (Biasio) da Pozzoleone (Vicenza), Chiara Felici (Chirè) da Anguillara Sabazia (Roma), Giorgia Gambini di Borghetto Lodigiano (Lodi), Barbara Vanni (Romelia) di Milano, Michele Arancio (Mike Orange) di Melzo (Milano) in duo con Gabriele Graziano di Latina, Massimo Bartolucci (Corpoceleste) di Terni, Andrea Sandroni (Dirlinger) da Cattolica (Rimini).

Ci sarà poi un autore misterioso non cantante, con un interprete misterioso, che saranno svelati solo la sera della finale. Tra l’altro l’autore misterioso non sa chi sarà il suo interprete misterioso, né l’interprete misterioso sa chi ha scritto il brano che interpreterà: una piccola challenge per far giocare il pubblico in sala con un premio per il più veloce ad indovinare.

La giuria che decreterà il vincitore del festival sarà tecnica (musicale e artistica) e popolare, formata dal pubblico presente in sala. La giuria musicale è formata da Vittorio Introcaso giornalista Rai, ormai grossetano d’adozione, dal maestro Antonio Bonfilio direttore del Morellino Classica Festival, da Susan Duncan-Smith, che è stata la prima donna dirigente discografica in Italia per Sony Music di Roma, un pezzo di storia della musica internazionale, anche lei residente in Maremma.

Ci saranno poi Mario Masciullo, che arriverà da Roma ed è conduttore radiofonico per RadioOne-nonsolosuoni, media partner del festival fin dalla prima edizione, Luigi Cirianni, producer per l’etichetta grossetana indipendente Glory Street Solution, Daniele Sgherri, scrittore e divulgatore musicale, e Sara Landi, giornalista de Il Tirreno.

Per la giuria artistica invece avremo Giuseppe Cirianni e Patrizia Graziano, della compagnia teatrale “Delitti con Diletto”, Maurizio Piergentili e Alberto Governi, presidente e vicepresidente dell’Ens di Grosseto, Sioli Sereni, presidente dell’Uici di Grosseto, Raffaella Gambardella, scrittrice, Loriana Landi, presidente de La Farfalla.

Il programma

Le attività del festival partiranno con “Emozioni al buio”, un’esperienza multisensoriale proposto da Uici, e proseguiranno con la presentazione del libro “1924-2024 – La voce di un secolo- Il racconto di 100 anni di radio” di Daniele Sgherri, intervistato da Erisa Meta, un’alunna di V A Afm dell’Isis “Fossombroni” di Grosseto, e con il contributo musicale di Paolo Tenerini.

Ci sarà poi il maestro Antonio Bonfilio, che presenterà il suo romanzo “Madrigale d’agosto-Assassinio a cinque voci”, intervistato da Mario Masciullo di RadioOne-nonsolosuoni, con letture di Davide Braglia, e infine ci sarà la scrittrice Raffaella Gambardella, che arriverà da Bari per presentare il libro “Donne con lo zaino”, scritto insieme a Patrizia D’Amico e che sarà intervistata da Mario Masciullo.

Avremo poi delle masterclass per i finalisti, aperte al pubblico: una sarà dedicata alle canzoni italiane censurate, tenuta da Daniele Sgherri sempre con il contributo musicale di Paolo Tenerini, un’altra sarà dedicata alla gestione efficace del proprio progetto musicale tenuta dal producer Luigi Cirianni, un’altra sarà tenuta dal maestro Antonio Bonfilio che, con la sua raccolta di vinili, racconterà una breve storia della musica internazionale. Un altro incontro con i finalisti sarà tenuto da Mario Masciullo che racconterà della musica in radio, di come funziona e di cosa implica ed infine arriverà da Roma la dottoressa Rosanna De Vita, una foniatra esperta in foniatria artistica che darà indicazioni preziose sulla cura e la gestione della voce ai finalisti del festival e a tutto il pubblico presente e sarà introdotta da Daniela Volpe, vocal coach di Grosseto.

I finalisti nei tre giorni del festival saranno invitati ad esibirsi anche a Molino Hub, l’evento culturale promosso da Clan sulle Mura medicee.

Ci saranno poi due concerti, sempre a La Farfalla: uno la sera del 6 dicembre, che sarà trasmesso in diretta web su RadioOne-nonsolosuoni, condotto da Anna Del Vacchio e Mario Masciullo e in cui i finalisti si esibiranno con dei loro brani inediti non in gara. Come ospiti ci saranno Daniele Sarno, cantautore romano che vive a Grosseto, già finalista alla prima edizione del festival, il LifeScore Duo, formato da Samuele Baccetti e Giulia Ricciarelli, musicisti grossetani, e il professor Claudio Spinelli, autore non cantante, con la sua interprete Martina Dezi, maremmani anche loro.

La finale nazionale del 7 dicembre andrà in diretta su Maremma in Diretta e sarà presentata da Anna Del Vacchio e Carlo Sestini. Aprirà la serata Giacomo Rossetti, vincitore della prima edizione del festival e, a seguire, Vittorio Introcaso leggerà il testo di una sua canzone. Dopo la gara invece ci saranno come ospiti Mirko Angelici, un performer quattordicenne che racconterà la sua personale visione della scuola, e poi ci saranno alcuni degli ex finalisti del festival che canteranno uno le canzoni dell’altro, cosa che è avvenuta già diverse volte dal 2023, dando vita all’embrione di una scuola cantautoriale grossetana in cui si sono già intrecciati progetti e concerti in giro per l’Italia.

La finale del festival sarà totalmente accessibile alle persone sorde, grazie alla collaborazione con l’Ens di Grosseto e grazie anche alle mediatrici linguistiche e alle interpreti Lis Laura Petrucci, Emma Cupani, Monia Tanganelli, Susanna Ghinassi, Lucrezia Fileti e Maria Chiara Sinibaldi che si alterneranno tutta la serata a tradurre per le persone sorde le canzoni e i dialoghi.

Ospiti della serata ancora Daniele Sarno e il LifeScore Duo, oltre al professor Claudio Spinelli con Martina Dezi.

Il vincitore assoluto e i vari vincitori delle diverse categorie riceveranno in dono un oggetto artigianale creato appositamente per il festival dalla ceramista maglianese Doriana Melosini, che è anche la curatrice della mostra d’arte allestita a La Farfalla dal 24 novembre e fino al 14 dicembre.

Gli altri artisti in mostra sono Daniele Buttule, Alain Storai, David Bacci, Giovanni Bifini, Daniele Minucci, Alessandro Laurenti, Renata Massai, Bruno Lelli, Tiziana Pisano e Massimo Corchia, tutti grossetani e autori splendidi anche loro.

Il festival ha potuto essere realizzato grazie a varie sponsorizzazioni, a partire da quella della Provincia di Grosseto, per la quale gli organizzatori ringraziano il presidente Francesco Limatola.

Seguono La Farfalla Onlus, che ha messo a disposizione la sua sede per la realizzazione del festival, la farmacia del dottor Andrea Bartolozzi del Grilli, l’agriturismo Poggio Sassineri di Chiara Broggio, la pizzeria Passaparola di Marco Rabai, che rifocillerà staff e finalisti durante i tre giorni del festival, Denis Cacciarru, di Suono e Luci Service, che fornirà la pedana per i concerti, Rachele Aurigi, che ha creato la grafica dell’evento, Le Lase di Maremma Aps e Rockland Aps, sponsor e partner del festival.

Altri partner sono l’Avis di Grosseto e l’Asd Skeep, mentre Glory Street Solution e Nsn Group Events di Gabriele Leoni metteranno a disposizione premi per vincitori e finalisti. Un altro partner cui il festival è particolarmente riconoscente è Nomadelfia, che ospiterà tutti i finalisti nello spirito di accoglienza comunitaria che la contraddistingue.

Infine, partner del festival da sempre è il fotografo Nunzio Garanti di BackStage Arte “contro” il quale è stata lanciata la challenge “Chi fotografa il fotografo?” per la quale si invitano tutti gli spettatori a condividere sui social Facebook e Instagram di “Autori al Centro” le foto che gli scatteranno mentre lavora per il festival. All’evento di restituzione che si realizzerà in gennaio con tutti gli ospiti, i partner e gli sponsor locali e non, verranno invitati anche gli autori delle foto più originali per essere premiati.

Il festival si concluderà lunedì 8 dicembre con la conferenza stampa dedicata ai vincitori del concorso musicale che si terrà alle 10 a La Farfalla, seguita dal podcast “Citofonare cantautori” condotto da Daniele Sarno, che sarà dedicato ai finalisti. In chiusura del podcast ci sarà una nuova degustazione offerta dalla Fattoria Le Spighe per augurare buon viaggio ai finalisti in partenza.

La finale nazionale dell’edizione successiva del festival “Autori al centro” è già programmata per il 18 aprile prossimo ad Amelia (Terni) nell’ambito di Euroschool 2026, un festival che da 30 anni si dedica alle scuole e che ospiterà migliaia di studenti, docenti e famiglie provenienti da tutta Italia dal 16 al 19 aprile 2026 nella Comunità Incontro di Don Gelmini. ( www.euroschool2026.it )