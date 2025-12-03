Nasce la Libera associazione disabili imprenditori: “Punto di riferimento per lavoro e imprenditorialità esclusiva”

Grosseto. Nasce uﬃcialmente la Libera associazione disabili imprenditori Aps (Ladi Aps), associazione che ha l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa e l’imprenditorialità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale.

Ispirata al modello sociale della disabilità, la Libera associazione disabili imprenditori individua nelle barriere sociali, culturali e organizzative i principali ostacoli alla piena partecipazione. L’obiettivo è rimuoverle con strumenti concreti, perché ogni persona possa essere protagonista attiva del proprio futuro professionale.

“Con la Libera associazione disabili imprenditori vogliamo trasformare la disabilità in opportunità, passando dall’assistenzialismo alla partecipazione reale e all’innovazione sociale”, dichiara Alessandro Cataldo, presidente della Libera associazione disabili imprenditori.

Missione e attività

Ladi promuove una cultura di autonomia e autoimpiego, sostenendo la crescita professionale attraverso:

rete di mutuo aiuto tra soci, aziende e istituzioni;

supporto strategico e formazione per freelance, aspiranti imprenditori e startup;

workshop in azienda per selezione e inserimento inclusivi.

“La nascita della Libera associazione disabili imprenditori rappresenta un passo fondamentale per rendere la filiera dell’innovazione italiana davvero accessibile a tutti. Come InnovUp crediamo che talenti e idee non debbano incontrare barriere, e per questo sosteniamo con convinzione Ladi nel suo impegno a creare nuove opportunità imprenditoriali inclusive e ad ampliare la partecipazione delle persone con disabilità al mondo delle startup e dell’innovazione”, dichiara Giorgio Ciron, direttore di InnovUp.

Visione territoriale e nazionale

La Libera associazione disabili imprenditori nasce in Toscana e opera in rete sull’intero tessuto italiano, collaborando con imprese, enti e realtà del Terzo Settore. L’obiettivo è costruire buone pratiche replicabili e misurabili, generando impatto diffuso su lavoro e imprenditorialità.

“Ladi è un ponte operativo tra persone, imprese e istituzioni: mettiamo insieme competenze, strumenti e relazioni per abbattere barriere e far crescere lavoro di qualità”, spiega Davide Rizzo, vicepresidente della Libera associazione disabili imprenditori

Prossimi passi

Da gennaio sarà attiva la campagna “Diventa socio”. Fin da subito, chi vuole aderire alla Libera associazione disabili imprenditori (Ladi) può segnalare il proprio interesse compilando il form dedicato. I soci, da gennaio, accederanno a momenti di supporto one-to-one: un aiuto diretto e personalizzato per orientarsi nel lavoro, nell’autoimpiego e nei percorsi imprenditoriali..

Chi è la Libera associazione disabili imprenditori

La Libera associazione disabili imprenditori (Ladi) è un’associazione nata nel 2025. Promuove la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita lavorativa e sociale attraverso formazione, consulenza, workshop aziendali, networking e percorsi di autoimpiego. La Libera associazione disabili imprenditori si ispira al modello sociale della disabilità e lavora per abbattere le barriere e valorizzare le competenze di ogni persona.

Trasparenza

La Libera associazione disabili Imprenditori opera nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Sul sito sono visibili statuto e atto costitutivo.