“Famiglia, moltiplicazione e Club”: l’Acat organizza un corso di aggiornamento

Grosseto. Sabato 29 novembre l’Associazione dei club alcologici territoriali Grosseto Nord organizza, in collaborazione con l’Associazione regionale dei club alcologici territoriali della Toscana, un sabato di aggiornamento per le famiglie e i servitori-insegnanti dei Club di tutta la regione sul tema “Famiglia moltiplicazione e Club”.

Come è noto i Club sono comunità multifamiliari organizzate in rete che nel territorio accolgono, una volta alla settimana, famiglie con problemi di alcol, fumo, droga, azzardo correlati, con problemi di salute mentale e con problemi connessi a tutti gli stili di vita rischiosi. La condivisione e lo scambio reciproco di esperienze produce risultati positivi nel 70% di casi. I Club sono presenti in tutte le regioni italiane e in 32 Paesi del mondo (in Europa, Asia, Africa e Sudamerica). Sono basati sul metodo ecologico-sociale ideato dal professor Vladimir Hudolin, psichiatra sociale croato.

I dati

Questo lavoro ha subito una stasi durante il periodo pandemico, ma oggi i Club hanno ripreso a crescere e ad accogliere nuove famiglie. Secondo i dati epidemiologici, almeno 60.000 famiglie italiane hanno un problema alcolcorrelato. Sarebbero necessari per rispondere a questo bisogno 6.000 Club rispetto ai 1000 oggi esistenti. Lo strumento più idoneo a raggiungere questo obbiettivo, che rappresenterebbe un cambiamento radicale della nostra cultura sociale e una riduzione significativa dei problemi degli stili di vita oggi esistenti, che producono grandi sofferenze e spese sociali e sanitarie rilevanti, equiparabili ogni anno al costo di una legge finanziaria, è che ogni Club raggiunta la partecipazione di un numero di famiglie che non garantisca a tutti la possibilità di parlare durante gli incontri settimanali, si moltiplicasse dando vita a due nuovi Club.

Per tale ragione sabato 29 novembre, dalle 9.00 alle 15.30, nella parrocchia dell’Immacolata Concezione di Roselle si riuniranno le famiglie e i servitori-insegnanti della Toscana. L’aggiornamento sarà introdotto dal Club “Orizzonti” dell’Acat Grosseto Nord. Tutte le cittadine e tutti i cittadini che avessero bisogno di contattare i Club di Grosseto possono chiamare il 370.3368168.