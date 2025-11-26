“Stop alla violenza”: gli studenti realizzano elaborati contro la violenza di genere

Cinigiano (Grosseto). Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Cinigiano, si è svolto un importante evento di sensibilizzazione dal titolo “Stop alla violenza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale ed in particolare dalla consigliera Sabrina Panfi, è stato moderato dalle professoresse Lina Senserini e da Luciana Rocchi e ha visto la partecipazione della scuola primaria di Monticello Amiata, delle classi quarta e quinta della primaria di Cinigiano e degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Cinigiano.

Durante le settimane che hanno preceduto questo evento, le classi coinvolte hanno realizzato elaborati di vario genere declinati a seconda della loro età e delle loro capacità e gli stessi, compreso un breve, ma coinvolgente pezzo di teatro, sono stati presentati nella sala consiliare. Partendo dai lavori delle alunne e degli alunni, Rocchi e Senserini hanno condotto in modo sapiente e delicato un dialogo che ha portato a una riflessione più approfondita sulla cultura del rispetto, della parità e della non violenza, utilizzando linguaggi e modalità adeguati alla età dei piccoli protagonisti. Molti di loro sono intervenuti utilizzando parole semplici, ma profonde, per raccontare il valore della gentilezza, il dolore provocato dalla violenza e il desiderio di un mondo più giusto. I lavori prodotti, le emozioni condivise e i suggerimenti emersi rappresentano un prezioso punto di partenza per costruire una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione della violenza.

“I ragazzi hanno partecipato con grande interesse e sensibilità, dimostrando una forte capacità di riflessione su un tema complesso, ma fondamentale – dichiara il sindaco Luciano Monaci -. La scuola, insieme alle famiglie e alla comunità, svolge un ruolo fondamentale nell’educare alla gentilezza, all’empatia e alla non violenza, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attenti al benessere degli altri”.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento all’Istituto scolastico, in particolare al corpo docente che ha guidato gli studenti in questo percorso, e alle professoresse Senserini e Rocchi per i preziosi interventi che hanno orientato e arricchito i momenti di riflessione.