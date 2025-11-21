Consiglio comunale dei ragazzi, il Pd: “Maggioranza diserta commissione sul regolamento”

Grosseto. “Le questioni che noi consiglieri discutiamo in Consiglio sono precedute dalle cosiddette sedute delle commissioni consiliari. Così chiamate perché sono incontri in cui i vari commissari (consiglieri) che ne fanno parte, discutono questa o quell’altra proposta o atto, che poi sarà sottoposto al vaglio dell’intero consiglio comunale. Ogni commissione è competente per varie materie. Viene convocata dal presidente designato”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del Pd di Grosseto.

“Oggi la convocazione riguardava ben due commissioni, la prima e la terza – continua la nota -. Peccato che a presentarsi siano stati solo i consiglieri d’opposizione della prima commissione e, completamente assenti i consiglieri di maggioranza di questa compagine, non avendo garantito il numero legale, hanno fatto si che anche i consiglieri presenti della terza tornassero a casa con un nulla di fatto. Ma cosa avremmo dovuto discutere di così poco importante da non destare l’attenzione dei consiglieri di maggioranza (?) I grandi assenti di oggi non giustificati oggi erano soprattutto sindaco, presidente del Consiglio eaAssessori competenti per l’argomento. All’ordine del giorno la discussione sull’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Ma cosa vuoi che sia. Una città che non pensa ai giovani e al loro futuro, vuoi che si occupi di discutere di qualcosa che li riguarda e li coinvolge direttamente in consiglio comunale?”.

“Però a fare finta di restare giovani tra balletti, social e discoteche, cercando talvolta di impadronirsi dei loro linguaggi mediaticamente, quest’amministrazione sembra fare bene sin dall’inizio del suo mandato. Ai giovani ci si rivolge annunciando la chiusura delle scuole a causa di calamità come se fosse un successo da festeggiare. Invece, quando si tratta di discutere per loro e con loro all’appello non risponde nessuno. Si tratta di un argomento su cui maggioranza e opposizione lavoreranno, insieme nelle sedi competenti, senza che nessuno ne possa vantare la proposta e la soluzione – termina la nota -. Ma primo cittadino e assessori dov’erano(?) e diciamocelo: sono troppo maturi oramai per la giustificazione sul libretto di scuola”.