Lavoro, sanità e trasporti: incontro pubblico di Antonella Bundu al centro civico

Roccastrada (Grosseto). “Le compagne ed i compagni del circolo delle Colline della federazione di Rifondazione Comunista di Grosseto hanno il piacere di invitarvi ad un evento con Antonella Bundu, che organizzeremo sabato 15 novembre alle 15.30 nella sala del centro civico a Roccatederighi, nel comune di Roccastrada”.
A dichiararlo è il segretario del circolo, Lamberto Soldatini.
“Questa iniziativa è dovuta al piacere di ascoltare una compagna che, al di là del ruolo avuto nelle scorse regionali, può approfondire alcune tematiche che riguardano la nostra regione, ma non solo, legate al lavoro, alla sanità, ai trasporti, alla legge elettorale. Argomenti che restano quanto mai attuali anche ad urne chiuse – termina Soldatini -. Vi aspettiamo per un pomeriggio di approfondimento politico”.