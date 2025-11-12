Aggredì un avvocato sotto casa e gli spaccò la faccia: arrestato dalla Polizia

Grosseto. Questa mattina, al termine di un’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Grosseto, è stata data esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di lesioni personali gravi.

L’ordinanza cautelare costituisce l’epilogo delle indagini condotte inizialmente dalla Squadra Mobile e quindi coordinate dalla locale Procura della Repubblica a seguito dell’intervento effettuato da agenti delle Volanti della Questura, il primo ottobre scorso, alle 21.30 circa, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, in quanto era stata segnalata la presenza di una persona vittima di aggressione.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la vittima, un avvocato di Grosseto, la quale ha dichiarato che poche decine di minuti prima, nei pressi della sua abitazione, in via Latina a Grosseto, dopo aver richiamato un ragazzo che urinava lungo la strada, ha subito un’aggressione.

La vittima ha ricevuto dei pugni in viso, cadendo a terra, sbattendo anche la testa e riportando lesioni gravi tali da richiedere l’esecuzione di un intervento di chirurgia maxillo facciale.

Le attività investigative immediatamente attivate dalla Squadra Mobile hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, condivisi dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un uomo, che è stato successivamente arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto e quindi poi rinchiuso in carcere.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.