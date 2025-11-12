Senzuno, il sindaco: “In arrivo tre Carabinieri, la prossima settimana incontrerò il Prefetto”

Follonica (Grosseto). “A seguito degli ultimi episodi avvenuti nel quartiere Senzuno e di un mio sopralluogo sul posto con l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, ho ottenuto un incontro con il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, che avverrà all’inizio della prossima settimana e che vedrà la partecipazione anche di alcuni rappresentanti della zona”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Sarà l’occasione per rinnovare l’attenzione di questa amministrazione comunale per il quartiere Senzuno e altre aree sensibili, chiedendo l’effettuazione di servizi congiunti anche con il supporto della nostra Polizia Municipale, già al lavoro e che voglio ringraziare – termina il sindaco -. Tra l’altro ho avuto conferma che, da domenica, ulteriori tre Carabinieri hanno rinforzato l’organico della locale stazione: sono certo che ciò si tradurrà in un incremento dei servizi di controllo sul territorio con particolare riferimento alle zone critiche di Follonica”.