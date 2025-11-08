Home Colline MetallifereDoppio intervento di Acquedotto del Fiora in paese: possibili disagi in alcune vie
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Doppio intervento di Acquedotto del Fiora in paese: possibili disagi in alcune vie

I lavori sono in programma martedì 11 e giovedì 13 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Roccastrada (Grosseto). La prossima settimana AdF sarà al lavoro a Roccastrada per due interventi di manutenzione sulla rete idrica.

I lavori

Martedì 11 novembre, per i lavori in via Mazzini, dalle 9 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Mazzini e piazza Dante Alighieri, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Giovedì 13 novembre, per un intervento in via della Salita, dalle 8.230 alle 12 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di Roccastrada. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

880mila euro per le frazioni: il Comune ottiene...

G20 delle spiagge italiane, l’appello: “Necessario un nuovo...

Approvata la variazione di bilancio 2025/27: tutte le...

L’amministrazione comunale incontra i cittadini: al via il...

G20 delle spiagge italiane: prima giornata di lavoro...

Eventi invernali delle Pro Loco, ecco il bando...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: