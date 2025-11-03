Home AmiataIl Comune cerca scrutatori e presidenti di seggio elettorale: come candidarsi
AmiataNotizie dagli Enti

Il Comune cerca scrutatori e presidenti di seggio elettorale: come candidarsi

È già possibile presentare domanda

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che è possibile presentare domanda per richiedere l’iscrizione su base volontaria all‘albo degli scrutatori di seggio elettorale e all’albo dei presidenti di seggio.

Si invitano pertanto tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge a presentare domanda di iscrizione agli Albi comunali, Si tratta di un atto volontario che consente di essere successivamente sorteggiati o nominati per ricoprire incarichi durante le consultazioni elettorali.

In cosa consiste l’impegno

Chi è nominato presidente di seggio o scrutatore svolge un servizio pubblico durante le giornate delle elezioni, collaborando alle operazioni di voto e di scrutinio.

L’impegno è limitato ai giorni delle consultazioni elettorali, compresi quelli immediatamente precedenti e successivi alla votazione, e l’incarico prestato presso il seggio elettorale è retribuito nei termini previsti dalla normativa vigente. I compensi variano in base alla funzione ricoperta e al tipo di consultazione elettorale.

La legge prevede che l’assenza dal lavoro dei  lavoratori dipendenti impegnati presso i seggi elettorali sia regolarmente retribuita dal datore di lavoro.

Inoltre, è garantito che si possa usufruire nei giorni successivi alle elezioni delle giornate di riposo.

Tra i requisiti richiesti per fare domanda è necessario essere iscritti alle liste elettorali del Comune e quindi aver compiuto i 18 anni. Nel caso della domanda per il presidente di seggio, bisogna inoltre essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I modelli di domanda sono scaricabili ai seguenti link: https://www.comune.santafiora.gr.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscrizione-albo-presidenti-di-seggio-elettorale o https://www.comune.santafiora.gr.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscrizione-albo-scrutatori-volontari

Una volta compilata può essere inviata alla mail demografici@comune.santafiora.gr.it oppure consegnata a mano all’indirizzo “Ufficio Servizi Demografici, piazza Garibaldi 25, 58037, Santa Fiora”.

Per informazioni: tel. 0564.965305.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella...

“Turismo 2025”, al via il ciclo di incontri...

Chiusura provvisoria per la biblioteca Chelliana e la...

Fognatura e strade sterrate: al via la manutenzione...

Piscina comunale: 1,5 milioni per i lavori di...

“Rilancio Economia”: un bando per la rigenerazione e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: