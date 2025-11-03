Sport, l’opposizione: “Per il Comune ci sono società di Serie A e di Serie B”

Follonica (Grosseto). “Come consiglieri e consigliere di opposizione abbiamo presentato una mozione semplice e di buon senso: chiedevamo che la convenzione tra l’Azienda farmaceutica municipale (Afm) e una società sportiva del territorio venisse estesa a tutte le società sportive follonichesi, senza distinzioni né favoritismi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione a Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Una proposta che mirava a garantire pari trattamento, trasparenza e uguaglianza di accesso alle opportunità offerte da un’azienda pubblica al 100%, di proprietà del Comune di Follonica – continua la nota –. Abbiamo riconosciuto che la stipula della prima convenzione rappresenta un passo positivo, un segnale di attenzione al legame tra salute e sport che va nella direzione giusta. Ma non basta. Se quell’accordo resta un episodio isolato, perde il suo valore pubblico e rischia di trasformarsi in un precedente pericoloso. Per questo chiedevamo di estendere la convenzione a tutte le realtà sportive del territorio, affinché ogni società potesse beneficiare delle stesse opportunità, senza distinzioni arbitrarie”.

“La maggioranza ha scelto invece di bocciare la mozione, senza fornire alcuna motivazione concreta. Così facendo, ha di fatto abdicato al proprio ruolo di indirizzo politico su un’azienda pubblica che appartiene all’intera comunità, rinunciando a garantire trasparenza e uguaglianza di trattamento – sottolineano i consiglieri -. E sorge spontanea un’ulteriore domanda: perché esautorare il Consiglio comunale dal suo ruolo, delegando di fatto la rappresentanza istituzionale alla presenza di alcuni consiglieri scelti dalla maggioranza, a scapito di altri? Il controllo e l’indirizzo sulle aziende pubbliche devono restare prerogative dell’intero Consiglio, non di pochi. Resta allora una domanda inevitabile: perché alcune associazioni sì e altre no? Perché un’iniziativa nata per promuovere salute e sport deve essere riservata a pochi?”.

“Noi continueremo a vigilare e a portare avanti proposte che vadano nella direzione dell’equità e della chiarezza, perché Follonica merita un’amministrazione che tratti tutti allo stesso modo – termina il comunicato –, senza società di Serie A e società di Serie B”.