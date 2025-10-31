Tirrenica, Simiani: “Cancellata da Accordo di Programma Anas-Mit, decisione politica di Meloni”

Grosseto. “Con la recente pubblicazione dell’aggiornamento dell’accordo di programma tra Anas e Mit, che recepisce la delibera Cipess, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre e gli allegati il 22 ottobre, è stata ufficializzata l’esclusione della Tirrenica del lotto 5A dalle opere da realizzare. Adesso la cancellazione di questa infrastruttura da parte del Governo Meloni è completa. E soprattutto visibile a tutti: basta consultare il documento, pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

Non è l’unica opera, purtroppo: ce ne sono molte altre che riguardano la Toscana. Si tratta di un’evidente decisione politica presa dalla destra, alla quale, come Pd, ci siamo opposti da tempo e che tenteremo di modificare. Però va preso atto che questo Governo, in questi tre anni, ha scientemente bloccato il passaggio delle competenze tra Sat e Anas, per saccheggiare le risorse già stanziate utilizzandole per altri scopi. Questa è la verità, non solo dei fatti, ma anche dei documenti”: è quanto dichiara il capogruppo PD in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.