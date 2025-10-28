L’Aperitivo letterario con Fagioli e i segreti di Monticello Amiata: appuntamento alla chiesa dei Bigi

Grosseto. Giovedì 30 ottobre, alle 18.30, alla chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, torna l’appuntamento con l’Aperitivo letterario, la rassegna organizzata dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni.

Protagonista della serata sarà il ricercatore e saggista Simone Fagioli, che presenterà due volumi pubblicati da Effigi nel 2025: “La cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata” (Grosseto). Un caso nazionale di speculazione industriale e crisi del credito cattolico (1910-1947), con una postfazione di Monika Poettinger, e il romanzo “Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”. A dialogare con l’autore sarà Fulvia Perillo.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

I libri

Nei due libri, complementari tra loro, Fagioli affronta le vicende della Cassa rurale di Monticello Amiata: nel saggio ricostruisce – con documenti in gran parte provenienti dall’archivio storico della Banca d’Italia – la storia della banca tra il 1910 e il 1947, evidenziando come il regime fascista abbia smantellato il credito cattolico per favorire speculazione e corruzione. Nel romanzo, invece, immagina Sherlock Holmes alle prese con un omicidio legato a quei fatti, trasportando il celebre investigatore nella Toscana del 1932 e intrecciando storia locale, spionaggio internazionale e industria bellica.

Il progetto editoriale mostra così due prospettive diverse, ma sinergiche: da un lato la ricerca storica che restituisce una “verità documentale”, dall’altro la finzione narrativa che ne cattura l’atmosfera e la tensione umana. Una duplice lente per raccontare una vicenda che, pur radicata nel territorio, si fa specchio di intrecci tra politica e finanza di grande attualità.