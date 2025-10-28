Arbovirosi e malattie trasmesse da zanzare: al CeMiVet esperti a confronto sulla prevenzione

Grosseto. Un confronto a più voci per rafforzare la prevenzione contro le malattie trasmesse da zanzare e altri insetti vettori.

Un tema di crescente rilevanza per la salute pubblica, considerato l’aumento dei casi di infezione su tutto il territorio nazionale. Al Centro Militare Veterinario di Grosseto ieri si sono riuniti 95 esperti – tra medici, veterinari, biologi e tecnici della prevenzione – per un seminario dedicato alle arbovirosi e alle malattie trasmesse da vettori, con l’obiettivo di consolidare le strategie di sorveglianza e la capacità di risposta sanitaria.

Negli ultimi anni, l’emergere di nuove entità virali come gli arbovirus ha posto sfide sempre più complesse per la sanità pubblica, anche a causa dei cambiamenti climatici e della crescente mobilità globale. Durante il seminario sono stati approfonditi il ruolo dei vettori nella trasmissione, i piani di sorveglianza regionale, i percorsi diagnostici e gli approcci terapeutici più recenti, le misure di prevenzione, nell’ambito dell’approccio integrato “One Health”, che unisce competenze umane, veterinarie e ambientali.

«Il seminario rappresenta un tassello importante nel lavoro quotidiano di prevenzione che la Asl Toscana sud est porta avanti su tutto il territorio – sottolinea Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione -. La formazione e il confronto tra professioniste e professionisti di diversi ambiti, in un’ottica realmente multidisciplinare e sinergica sono strumenti essenziali per riconoscere tempestivamente i rischi e attuare misure di contenimento efficaci. Iniziative come questa hanno una finalità precisa: proteggere la salute delle persone e degli animali e contribuire a un ambiente più sicuro per tutti».

Con la giornata di Grosseto, la Asl Toscana sud est conferma il proprio impegno nel monitoraggio e nella prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, promuovendo una collaborazione sempre più stretta tra le diverse figure professionali coinvolte nella tutela della salute pubblica.