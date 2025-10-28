La fibromialgia riconosciuta malattia cronica, Rossi: “Notizia storica, svolta attesa da anni”

Home GrossetoLa fibromialgia riconosciuta malattia cronica, Rossi: “Notizia storica, svolta attesa da anni”
Roma. “Il riconoscimento della fibromialgia tra le malattie croniche e invalidanti nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) è una notizia storica, che segna una svolta attesa da anni da migliaia di pazienti italiani”. A dichiaralo è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e co-firmatario della proposta di legge per il pieno riconoscimento della patologia.

“L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dello schema di aggiornamento dei Lea rappresenta un passo avanti concreto verso il diritto alla cura e al riconoscimento sociale di chi convive quotidianamente con questa malattia dolorosa e spesso invalidante. Tuttavia – sottolinea Rossi – il limite fissato alle sole forme molto severe non può essere il punto d’arrivo, ma di partenza. Dobbiamo lavorare per estendere le tutele a tutti i pazienti, perché la fibromialgia, in qualsiasi grado, incide pesantemente sulla qualità della vita”.

“Da sempre – precisa Rossi – sono vicino e seguo le associazioni del territorio che si battono per il riconoscimento della fibromialgia e in più di un’occasione ho partecipato a convegni e tavole rotonde su questa tematica anche nella provincia di Grosseto”.

“Come Fratelli d’Italia continueremo a impegnarci in Parlamento affinché la nostra proposta di legge diventi realtà, garantendo un sistema di riferimento nazionale con esenzione dalle spese sanitarie, centri specializzati per diagnosi e cura e campagne di sensibilizzazione diffuse in tutto il territorio“, conclude Fabrizio Rossi.

