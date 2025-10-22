“Vivi Grosseto”: arriva la “Carta” per la cultura, la comunità e la sicurezza

Grosseto. Sarà redatta la “Carta di Vivi Grosseto 2026 – Cultura, comunità e sicurezza”, grazie al workshop finale di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027), che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano.

Un’iniziativa realizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza e con il contributo di altri soggetti e pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

L’evento finale

L’evento conclusivo del progetto si terrà venerdì 24 ottobre, dalle 9, alla Sala Eden. Il workshop, che sarà aperto dall’assessore alla sicurezza del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, e dall’intervento introduttivo dell’attivatore di comunità, Luca Bazzoli, prevederà tre tavoli tematici di discussione, denominati “Giovani e creatività urbana”, “Cittadinanza attiva e sicurezza partecipata”, “Reti e sostenibilità dei progetti futuri”, ai quali si confronteranno insegnanti, educatori, rappresentanti di pubbliche amministrazioni, referenti di associazioni, membri di fondazioni, forze dell’ordine, giornalisti e studenti per avanzare proposte, linee di interventi e possibili progetti di sviluppo territoriale che saranno raccolte nella “Carta di Vivi Grosseto 2026 – Cultura, comunità e sicurezza”, il documento finale che costituirà la base per futuri percorsi di co-progettazione.

L’obiettivo è quello di trasformare ciò che è stato realizzato in una piattaforma permanente di animazione e innovazione civica, capace di alimentare anno dopo anno la vitalità e la bellezza del centro storico di Grosseto. L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it oppure quello del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it.