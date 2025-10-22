Home Cultura & SpettacoliGrosseto ricorda Mario Innocenti: una piazza in memoria dello scrittore
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Grosseto ricorda Mario Innocenti: una piazza in memoria dello scrittore

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Grosseto. È stata approvata  l’intitolazione di una piazza a Mario Innocenti, autore di molte pubblicazioni e fondatore insieme al figlio della casa editrice omonima.

A quindici anni dalla scomparsa, il Comune di Grosseto ha approvato la proposta di intitolargli una piazza cittadina in segno di riconoscenza per il suo contributo alla cultura e all’identità maremmana.

Scrittore appassionato di storia locale, tra i suoi libri più apprezzati ricordiamo la collana “Briciole di storia”, in particolare il volume su Grosseto. Mario, oltre ad essere autore ed editore insieme ai figli Elena e Stefano, ha insegnato per molti anni chimica, coinvolgendo con un metodo goliardico e allegro i suoi studenti, che riuscivano ad apprezzare e imparare una materia così difficile. La sua produzione letteraria riguardante il territorio ha contribuito a diffondere la cultura grossetana ben oltre i confini provinciali.

Promotore di cultura e di dialogo, è stato un uomo poliedrico: presidente provinciale di un’associazione di cacciatori, presidente di un’associazione di collezionisti, ha partecipato anche alla gestione della Diaccia Botrona prima del passaggio al Wwf, sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa passione.

Questa intitolazione avviene in un luogo simbolico, proprio a fianco di quella struttura che lui ha vissuto come studente del Liceo classico e che poi, divenuta biblioteca, ha frequentato per le sue ricerche, proprio di fronte alla scuola elementare dove andava a prendere sua figlia Elena. La cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata a Mario Innocenti sarà organizzata nei prossimi mesi, in accordo con la famiglia, con la Innocenti Editore e il Comune di Grosseto.

A quindici anni dalla sua scomparsa, i figli sono grati per questa iniziativa che permette di tenere vivo il suo lascito di padre, insegnante e cultore appassionato del nostro territorio.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e...

Spettacoli, reading e momenti di riflessione: torna “Meta-Forme”

“Vivi Grosseto”: arriva la “Carta” per la cultura,...

Igiene ambientale, Cgil: “Dispiace per disagi, ma sciopero...

Vento, mareggiate e temporali forti: allerta meteo di...

Bisarca si ribalta sulla Grosseto – Siena e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: