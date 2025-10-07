Home Cultura & SpettacoliDa Siloe alle Clarisse: un incontro con gli artisti protagonisti del simposio di scultura
Da Siloe alle Clarisse: un incontro con gli artisti protagonisti del simposio di scultura

L'iniziativa è in programma giovedì 9 ottobre

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Nel monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, dodici scultori provenienti da tutto il mondo sono stati impegnati in un simposio internazionale di scultura articolato in tre sessioni (maggio, luglio e ottobre). Parallelamente alla creazione delle opere, alcune sculture sono state esposte nel Museo Luzzetti.

E come accaduto nei mesi scorsi anche per l’ultima sessione, quella appunto di ottobre, è previsto un incontro nella chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, con gli artisti provenienti da tutto il mondo per questo seminario d’arte organizzato nel monastero maremmano.

Giovedì 9 ottobre, alle 18.30 (ingresso libero), saranno ospiti del direttore de Le Clarisse, Mauro Papa, gli scultori Elijah Messaoud (Mauritania), Kiril Krokhaliu (Bielorussia), Majid Haghighi (Iran), e l’architetto finlandese Markus Vikar per presentare le loro opere e il loro lavoro e dialogare con tutti i presenti.

Parteciperanno all’evento anche i monaci di Siloe.

