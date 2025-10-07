Un nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta auto

Grosseto. Si è svolto stamattina martedì 7 ottobre, in occasione dell’apertura del cantiere, il sopralluogo congiunto dei vertici dell’amministrazione comunale, di Acquedotto del Fiora e di Sistema presso l’area di proprietà dell’azienda antistante la stazione ferroviaria di Grosseto, in piazza Guglielmo Marconi.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Fabrizio Rossi e Simona Rusconi, per Acquedotto del Fiora il presidente Roberto Renai e il vicepresidente Roberto Baccheschi.

Presenti anche Amedeo Vasellini e Alberto Paolini, rispettivamente presidente e direttore di Sistema, la società in house del Comune di Grosseto che ha l’incarico di realizzare i lavori.

Il parcheggio

Il progetto non prevede ulteriore consumo di suolo, ma la sola riqualificazione delle aree già asfaltate, con la realizzazione di un parcheggio da 60 posti auto destinato ai dipendenti di Acquedotto del Fiora, trattandosi di area privata, e conseguente beneficio per gli stalli di parcheggio pubblico in tutta la zona e nelle vie limitrofe, che saranno quindi nella piena disponibilità di cittadini e turisti.

Il nuovo volto dell’area presenterà anche un messaggio di benvenuto per chi arriva in città, vista la collocazione strategica, e sarà mantenuta, laddove possibile e sicuro, la piantumazione esistente.

La durata prevista dei lavori è di circa tre mesi, salvo imprevisti.

Nella foto in alto, da sinistra: Alberto Paolini, Amedeo Vasellini, Roberto Baccheschi, Roberto Renai, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fabrizio Rossi, Simona Rusconi.