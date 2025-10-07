Home AttualitàUn nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta auto
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Un nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta auto

Sopralluogo di AdF, Comune di Grosseto e Sistema nell'area del cantiere

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Si è svolto stamattina martedì 7 ottobre, in occasione dell’apertura del cantiere, il sopralluogo congiunto dei vertici dell’amministrazione comunale, di Acquedotto del Fiora e di Sistema presso l’area di proprietà dell’azienda antistante la stazione ferroviaria di Grosseto, in piazza Guglielmo Marconi.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Fabrizio Rossi e Simona Rusconi, per Acquedotto del Fiora il presidente Roberto Renai e il vicepresidente Roberto Baccheschi.

Presenti anche Amedeo Vasellini e Alberto Paolini, rispettivamente presidente e direttore di Sistema, la società in house del Comune di Grosseto che ha l’incarico di realizzare i lavori.

Il parcheggio

Il progetto non prevede ulteriore consumo di suolo, ma la sola riqualificazione delle aree già asfaltate, con la realizzazione di un parcheggio da 60 posti auto destinato ai dipendenti di Acquedotto del Fiora, trattandosi di area privata, e conseguente beneficio per gli stalli di parcheggio pubblico in tutta la zona e nelle vie limitrofe, che saranno quindi nella piena disponibilità di cittadini e turisti.

Il nuovo volto dell’area presenterà anche un messaggio di benvenuto per chi arriva in città, vista la collocazione strategica, e sarà mantenuta, laddove possibile e sicuro, la piantumazione esistente.

La durata prevista dei lavori è di circa tre mesi, salvo imprevisti.

Nella foto in alto, da sinistra: Alberto Paolini, Amedeo Vasellini, Roberto Baccheschi, Roberto Renai, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fabrizio Rossi, Simona Rusconi.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Da Siloe alle Clarisse: un incontro con gli...

Verso le regionali, Bai: “La sanità pubblica è...

Verso le regionali, Marras: “Il turismo è il...

Arrivati i vaccini anti Covid: la campagna va...

Il Ministro Foti in visita a Grosseto: inaugurata...

Ospedale Misericordia: sei nascite in meno di otto...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: