Corso di formazione Anpas: i volontari di Sassofortino imparano l’utilizzo della motosega

Grosseto. L’impegno dei volontari Anpas non si ferma mai, specialmente quando si tratta di emergenze.

È fondamentale essere preparati e formati per affrontare ogni scenario e l’utilizzo in sicurezza di tutti i macchinari è indispensabile. Infatti, domenica 5 ottobre a Pistoia si è tenuto un ulteriore corso di formazione Anpas e questa volta era dedicato all’uso della motosega: una competenza cruciale, soprattutto negli interventi di Protezione civile.

In caso di maltempo, alluvioni o eventi che causano la caduta di alberi e ostruzioni, la motosega diventa uno strumento essenziale per liberare strade, garantire l’accesso ai soccorsi e mettere in sicurezza le aree.

La formazione specifica è indispensabile per operare rispettando le normative (come il D. Lgs. 81/08) e, soprattutto, la propria e altrui incolumità.

I volontari della Pubblica Assistenza di Sassofortino, come sempre, hanno partecipato in questa importante sessione di addestramento, portando a casa competenze vitali per la loro comunità e per la Colonna mobile.

Investire nella formazione è il modo migliore per essere pronti quando la comunità ha più bisogno.