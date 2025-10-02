Verso le regionali, l’europarlamentare Procaccini in Maremma: “Tomasi governatore ideale”

Grosseto. Giornata intensa per Fratelli d’Italia in Maremma, dove l’onorevole Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo e responsabile nazionale del Dipartimento ambiente ed energia di Fratelli d’Italia, ha incontrato i candidati maremmani alle regionali della Toscana – Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti – insieme al commissario provinciale, l’onorevole Mauro Rotelli, al deputato grossetano Fabrizio Rossi e al capogruppo in Commissione agricoltura della Camera, l’onorevole Aldo Mattia.

“Diamo il benvenuto in Maremma a Nicola Procaccini, un europarlamentare di lungo corso – hanno dichiarato Mauro Rotelli e Fabrizio Rossi –. La sua presenza è molto qualificante per questo territorio e per tutta la Toscana: una terra di eccellenze, non solo enogastronomiche, ma anche ambientali e di grande biodiversità. La legge sulla laguna di Orbetello, da poco approvata in Parlamento, ne è la riprova”.

“Adesso – hanno concluso Rotelli e Rossi – siamo nell’ultima settimana di campagna elettorale, è il momento di serrare le fila: il risultato delle Marche ci dà entusiasmo e ci auguriamo che anche la Toscana possa finalmente cambiare colore politico dopo decenni di governo della sinistra”.

“Metto a disposizione del partito e della campagna elettorale le mie conoscenze nel settore agricolo – ha detto Aldo Mattia –. Conosco bene questo territorio, avendo lavorato a Grosseto anni fa. La Maremma è terra di eccellenze e come tale va valorizzata”.

L’onorevole Nicola Procaccini ha poi ribadito la centralità della sfida toscana: “Alessandro Tomasi è un uomo capace e preparato, che ha saputo coniugare l’esperienza da militante del partito a quella di sindaco e amministratore. Sono convinto che metterà a disposizione di tutti i toscani competenza e professionalità”.

“L’alternanza – ha proseguito l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – è un valore per la democrazia, serve a rimuovere incrostazioni politiche che spesso impediscono il dialogo. Ritengo che la Toscana abbia bisogno di questa alternanza e con Tomasi sarà possibile. Non sarà solo: con lui ci sarà una classe dirigente competente come quella grossetana, formata sul campo, pronta ad accompagnarlo in questo percorso”.

Dopo l’incontro con la stampa, Procaccini ha visitato due realtà produttive del territorio: Ol.Ma di Braccagni e la Cantina del Morellino di Scansano.

La settimana di campagna elettorale proseguirà con nuovi appuntamenti: sabato arriverà a Grosseto l’onorevole Giovanni Donzelli, mentre lunedì sarà la volta del Ministro Tommaso Foti.