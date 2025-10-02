Verso le regionali, Agresti: “Agricoltura settore fondamentale, i mie progetti per sostenerla”

Grosseto. “Il settore primario è una risorsa fondamentale per l’economia regionale”.

È questa la sintesi che si può trarre dalla visione promossa dal candidato di Forza Italia alle elezioni regionali, Luca Agresti, in merito all’agricoltura.

Secondo l’assessore del Comune di Grosseto, infatti, il settore deve essere al centro delle politiche della Toscana. “È necessario – dichiara Agresti – favorire l’accesso al credito, definire tempi certi per eventuali rimborsi e contributi, favorendo così lo sviluppo e l’operatività delle imprese agricole”.

Fondamentale per l’agricoltura (e non solo) è il tema delle infrastrutture. “Servono strade moderne e sicure – continua il candidato forzista –, sia per quanto riguarda quelle primarie che quelle secondarie, e una connessione digitale importante. A ciò deve aggiungersi il rinnovo delle concessioni dei pozzi ad uso irriguo, con una burocrazia più celere e a costi inferiori. Tutti passi necessari che porterebbero verso l’aumento della competitività dei nostri territori, comprese le aree rurali”.

Accanto al tema dello sviluppo infrastrutturale, Agresti torna sulla questione delle energie rinnovabili e della tutela del paesaggio. “Siamo chiamati a combattere il cambiamento climatico – prosegue –, una sfida vitale che non può certo essere rimandata. Allo stesso tempo, però, non possiamo riempire la provincia di Grosseto di impianti fotovoltaici o eolici, compromettendo il paesaggio, il turismo e il tessuto economico del nostro territorio”.

L’obiettivo di Agresti e Forza Italia è quello di rivedere completamente il sostegno all’agricoltura, promuovendo una serie di azioni utili al suo sviluppo.

“Dobbiamo promuovere la filiera corta – continua il candidato grossetano – nelle mense pubbliche; educare i giovani alla dieta mediterranea, sfavorendo il cosiddetto junk food, garantire il rispetto delle norme contro la concorrenza sleale e sostenere il settore vivaistico e le olivete. Non solo, vogliamo supportare l’attività agrituristica tramite nuove funzionalità, che vanno dal sociale alla somministrazione assistita, prevedere incentivi alla vendemmia verde e riformare le tempistiche fra estirpazione e reimpianto e le quote della riserva regionale”.