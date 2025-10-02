Riaprono le domande per la misura “Nidi Gratis”: come fare richiesta

Home GrossetoRiaprono le domande per la misura “Nidi Gratis”: come fare richiesta
l contributo sarà riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025

Grosseto. Con Decreto regionale n. 19584 del 12 settembre scorso, la Regione Toscana ha approvato l’avviso per la riapertura dei termini di presentazione delle domande relative alla misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2025/2026.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda a partire dalle 9 del 13 ottobre ed entro le 18 del 27 ottobre 2025, esclusivamente tramite l’applicativo regionale dedicato, accessibile dal sito della Regione Toscana all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.

Il contributo sarà riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025.

