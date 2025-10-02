Home GrossetoInformazione e accoglienza turistica: aperto l’iter per l’affidamento dei servizi
GrossetoNotizie dagli Enti

Informazione e accoglienza turistica: aperto l’iter per l’affidamento dei servizi

Tutta la documentazione è reperibile sulla piattaforma regionale Start

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che è in corso la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale nel comune di Grosseto nei locali del capoluogo e nella frazione di Marina di Grosseto, con scadenza il 15 ottobre 2025 alle ore 12.

Tutta la documentazione è reperibile sulla piattaforma regionale Start al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/tendering/tenders/034869-2025/view/detail/1

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Riaprono le domande per la misura “Nidi Gratis”:...

Grosseto Città Aperta: “Respinta la nostra mozione, al...

Contratti e attivazioni non richieste su luce e...

Verso le regionali, Cortecci: “Il lavoro in Toscana...

Case popolari: il Comune pubblica il bando per...

Dumping contrattuale: Grosseto al 44° posto in Italia

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: