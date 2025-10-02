Informazione e accoglienza turistica: aperto l’iter per l’affidamento dei servizi

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che è in corso la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale nel comune di Grosseto nei locali del capoluogo e nella frazione di Marina di Grosseto, con scadenza il 15 ottobre 2025 alle ore 12.

Tutta la documentazione è reperibile sulla piattaforma regionale Start al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/tendering/tenders/034869-2025/view/detail/1