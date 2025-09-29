Home EconomiaQuattro grossetani ai vertici e nelle direzioni degli organismi nazionali di Cna: tutte le nomine
Quattro grossetani ai vertici e nelle direzioni degli organismi nazionali di Cna: tutte le nomine

Rinaldo Favilli e Mauro Sellari sono stati riconfermati presidenti, rispettivamente, di Cna operatori del verde e giardini e Cna Serramenti e Infissi. Paola Checcacci e Michele Agostini nelle direzioni nazionali del Comitato Impresa Donna e dei Giovani Imprenditori

Grosseto. Quattro artigiani e imprenditori grossetani sono stati “chiamati” a dare il proprio contributo a livello nazionale da Cna, l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa.

Si sono concluse nei giorni scorsi le assemblee elettive per scegliere i rappresentanti dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse e un riconoscimento importante, del lavoro e dell’impegno degli artigiani grossetani, è stato testimoniato da una serie di incarichi assegnati e/o riconfermati.

Le nomine

I grossetani impegnati a Roma sono Rinaldo Favilli, presidente degli operatori di verde e giardini per Cna Grosseto, eletto per la seconda volta presidente nazionale; Mauro Sellari, presidente di settore sul territorio è stato riconfermato alla guida nazionale di Cna Serramenti e Infissi; Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto, è entrata a far parte della direzione nazionale; Michele Agostini, presidente dei Giovani di Cna Grosseto e di Cna Toscana, anche lui componente della direzione nazionale del gruppo Giovani.

“Faccio, a nome di tutta l’associazione, gli auguri di buon lavoro ai quattro ‘colleghi’ – dichiara Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto – e li ringrazio per la partecipazione attiva all’interno dell’associazione, che ha consentito loro di ricevere fiducia anche dai rappresentanti di altri territori. Avere all’interno di organismi nazionali una rappresentanza locale è molto importante, perché garantisce un contatto costante con i territori, un rapporto fatto di ascolto e condivisione che permette di tarare al meglio le proposte e le richieste da portare avanti”. 

