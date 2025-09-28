Suolo pubblico: il Comune incontra le associazioni di categoria

Pitigliano (Grosseto). La mattina del 26 settembre il sindaco e l’assessore al commercio del Comune di Pitigliano hanno incontrato le associazioni di categoria che, con richiesta congiunta, avevano chiesto un tavolo di confronto urgente al sindaco.

Presenti Cna, Confartigianato e Confesercenti con le loro rappresentanze provinciali e locali. L’obiettivo era quello di affrontare con spirito costruttivo e istituzionale le criticità emerse questa estate. Dopo l’incontro è stata fatta una passeggiata nel centro storico per vedere dal vivo la situazione, che oggi appare molto ordinata.

“L’incontro è stato proficuo perché è emerso che gli obiettivi sono comuni – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. C’è la volontà di lavorare sulla modifica del regolamento laddove non sia più rispondente alle necessità del territorio per valorizzare il ruolo del tessuto commerciale e artigianale. Nello specifico, su via Roma e via Zuccarelli, non essendo possibile da codice della strada apporre elementi a terra, ci si è concentrati sulla regolarizzazione delle bacheche, che costituiscono già oggi elementi di pregio del nostro centro storico e delle attività insediate. Il discorso a latere ha riguardato anche il suolo di bar e ristoranti a seguito della volontà del Governo di chiudere a fine anno con la deroga data a seguito della pandemia. In questo senso la richiesta delle associazioni si è concentrata su tre punti: una piena disponibilità degli uffici, un periodo di cuscinetto per adeguarsi e presentare le eventuali domande di suolo permanente, la richiesta alla Giunta di avviare un percorso unico con la Soprintendenza per accelerare l’iter di rilascio dei pareri”.

“Il passaggio adesso è quello di aggiornarsi tra poche settimane a seguito di una bozza di modifica del regolamento che verrà sottoposta a tutti i consiglieri comunali – termina la nota –. Il sindaco e l’assessore al commercio ringraziano le associazioni per lo spirito costruttivo con il quale hanno affrontato le questioni, certi che sia necessario guardare avanti con un confronto sempre più civile, nell’interesse di tutte le parti in gioco”.