Verso le regionali, Castiglione: “No a via Gentile, stop ad intitolazioni pubbliche ai fascisti”

Grosseto. “Da notizie di stampa si apprende che l’amministrazione che guida il Comune di Grosseto ha deciso di intitolare un’area verde del nostro capoluogo a Giovanni Gentile, il filosofo universalmente ritenuto con Benito Mussolini l’ideologo del fascismo”.

A dichiararlo è Daniela Castiglione, candidata del Movimento 5 Stelle di Grosseto alle elezioni regionali.

“Dopo il francobollo commemorativo emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy condotto da Francesco Lollobrigida, ancora una volta Fratelli d’Italia, gruppo consiliare da cui proviene la proposta, non perde l’occasione di mostrare le proprie priorità, ovvero provare a far passare sotto silenzio l’ennesimo tentativo di riabilitare personaggi profondamente compromessi con la dittatura fascista e con il regime antidemocratico, liberticida, oppressivo ed assassino di Mussolini – continua la nota -. Ed anche questa volta il maldestro tentativo avviene, come fu per via Almirante, affiancando contemporaneamente l’intitolazione a quelle di personalità che invece hanno dato lustro alla nostra città e all’intera Maremma, in questo caso all’antifascista, partigiano e grande artista a tutto tondo, Lucio Parigi, che riceverà una lapide commemorativa”.

“Ma proviamo a ricordare chi fu Giovanni Gentile, al quale verrà destinata l’intitolazione dell’area verde del nostro capoluogo ubicata tra viale Porciatti ed il parcheggio degli Arcieri. Nel 1925 fu l’autore del Manifesto degli intellettuali fascisti, poi promotore già dal 1929 dell’istituzione dell’obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo da parte dei docenti universitari ed alla caduta del regime, nonostante la Resistenza all’occupazione nazifascista da parte delle italiane e degli italiani fosse già in corso, arrivò a sostenere la chiamata alle armi e la coscrizione militare dei giovani nell’esercito della Rsi a cui non esitò a giurare fedeltà per seguire fino all’ultimo Mussolini. Ecco dunque, in poche righe, chi è stato Giovanni Gentile – prosegue il comunicato -. Il filosofo organico al regime fascista, che ha fornito al duce buona parte degli strumenti, parole, linguaggio, substrato culturale, di cui aveva necessità per riempire di contenuti una propaganda di guerra, permeata di sangue e di distruzione. E’ davvero questa l’intitolazione o l’azione amministrativa di cui le cittadine ed i cittadini di Grosseto sentono l’esigenza? Chi ha a cuore i valori della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, non può che vedere la volontà di manipolare la storia e giungere a parificare vittime e oppressori”.

“Proprio per questa ragione, attraverso l’articolo 121 della Costituzione che consente l’iniziativa legislativa anche ai Consigli regionali che possono formulare e presentare proposte di legge alle Camere, in caso di elezione sarà mia intenzione proporre una iniziativa di legge per fermare lo scempio della memoria interrompendo l’intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici ad esponenti del fascismo, e in particolare a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o cariche politiche durante il regime o nella Repubblica sociale italiana – termina la nota –. Con la speranza, naturalmente, che la proposta possa trovare ampia condivisione tra tutte le forze politiche progressiste all’interno del nuovo Consiglio regionale”.