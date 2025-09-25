“Le cucine meticce della Maremma”: Cinzia Bolognesi Piani presenta il suo libro

Porto Santo Stefano (Grosseto). Una serata interamente dedicata alla nostra cucina, quella che ha fatto sì che il territorio si contraddistingua anche per questa arte.

Andrà in scena al Centro Studi don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano, sabato 27 settembre alle 19, grazie alla presentazione del libro di Cinzia Bolognesi Piani “Le cucine meticce della Maremma”.

Pagine che propongono la ricca tradizione gastronomica della Maremma, con particolare attenzione alla Costa d’Argento e ai centri limitrofi.

L’autrice, con uno stile rigoroso ma avvincente, ci conduce in un viaggio culinario che non si limita a raccogliere ricette, ma analizza il loro contesto storico e culturale, mostrando come la cucina di questa terra sia frutto di un continuo processo di scambio e contaminazione.

L’incontro con l’autore Cinzia Bolognesi Piani sarà moderato da Marco Consentino e vedrà l’intervento dell’editore Stefano Innocenti.

Nel corso dell’evento, ad ingresso libero, sarà possibile acquistare le copie del libro.