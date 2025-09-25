Home AmiataPap test e test Hpv: screening gratuiti al distretto sanitario, ecco come prenotare
Pap test e test Hpv: screening gratuiti al distretto sanitario, ecco come prenotare

L'iniziativa è in programma il 2 ottobre

di Redazione
Santa Fiora (Grosseto). Torna attivo il servizio di screening colpocitologico al distretto sanitario di Santa Fiora.

Ogni primo giovedì del mese, nella struttura di piazza Balducci, sarà possibile effettuare l’esame. L’iniziativa viene riaperta in occasione di «Ottobre rosa – Mese della prevenzione» a partire da giovedì 2 ottobre, quando sarà organizzata una giornata aperta ad accesso libero per effettuare pap test o test Hpv gratuiti di screening.

L’iniziativa del 2 ottobre è rivolta alle donne residenti, in età compresa fra i 25 e i 33 anni, che non abbiano effettuato Pap Test da almeno tre anni ed in età compresa fra i 34 e i 64 anni non abbiano eseguito un test Hpv (Papilloma virus) negli ultimi 5 anni.

A questa occasione le utenti si possono presentare direttamente al distretto di Santa Fiora, dalle 9.30 alle 13, o possono contattare il Centro screening della Asl Toscana sud est di Grosseto e fissare un appuntamento per eseguire il test al numero 0564.486486.

Per gli appuntamenti successivi, ogni primo giovedì del mese, nella prima parte della mattinata, verranno effettuati i pap test/test hpv (le utenti riceveranno direttamente a casa la lettera di invito con l’appuntamento), mentre, dalle 11.30 alle 13, l’ostetrica consultoriale sarà a disposizione, con accesso libero, per informazioni e consulenze.

