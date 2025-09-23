Home Colline del FioraNubifragio in paese e nelle frazioni: strada chiusa, piante cadute, torrenti in tilt
Nubifragio in paese e nelle frazioni: strada chiusa, piante cadute, torrenti in tilt

In azione diverse squadre della Protezione Civile Misericordia di Manciano

Manciano (Grosseto). Notte intensa per la Protezione Civile di Manciano.

Un forte nubifragio ha interessato il territorio comunale, colpendo molto forte la zona di Manciano e Marsiliana.

Una pioggia intensa che in mezz’ora ha mandato in tilt strade e torrenti. La Strada Regionale 74 si è completamente allagata dalla Sgrilla allo Sgrillozzo, al punto da decretarne la chiusura, numerose le piante cadute.

In azione diverse squadre della Protezione Civile Misericordia di Manciano, gli operai della Provincia con ruspe, i Carabinieri e la Polizia municipale per la chiusura delle strade. 

