Maltempo: peschereccio imbarca acqua, i Vigili del Fuoco lo svuotano per evitare che affondi

Intervento a Porto Ercole

Porto Ercole (Grosseto). Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta presso il porto turistico di Porto Ercole per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte scorsa, aveva imbarcato una notevole quantità d’acqua.

L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, ha consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua piovana, evitando il suo completo affondamento e scongiurando il rischio di inquinamento ambientale.

