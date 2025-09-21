Verso le regionali: il presidente della Commissione cultura in visita alla Pieve di Caminino

Roccastrada (Grosseto). Il presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, è stato accompagnato in visita alla Pieve di Caminino, della famiglia Marrucchi Locatelli, dalla candidata al Consiglio regionale Simonetta Baccetti, dal vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandra Mastri Flamini, dal coordinatore del circolo di Roccastrada di Fratelli d’Italia, Moreno Bellettini, e dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Roccastrada, Alessio Caporali.

“Nella quiete antica della Pieve di Caminino, tra colline di ulivi e boschi, le pietre raccontano secoli di leggende, che spaziano da santi, a eremiti guaritori, fino a romantiche figure di briganti – dichiara Emiliano Marrucchi Locatelli -. Sempre ospiti della natura, che costantemente ricorda il suo ruolo da protagonista, questa dimora non è soltanto memoria del passato, ma diventa un luogo che respira, dove l’arte contemporanea incontra la spiritualità delle origini: le navate dell’antica Pieve oggi ospitano un’esposizione permanente, che si evolve e si arricchisce continuamente, con opere e collezioni degli artisti delle famiglie Marrucchi e Locatelli, che proprio tra queste arcate si sono fuse. In questa splendida giornata di settembre, accogliamo con grande piacere ed onore la visita del presidente della 7ª Commissione cultura della Camera dei deputati, l’onorevole Federico Mollicone, al quale in ricordo dell’interessante incontro, doniamo la monografia a cura dell’amico in comune Vittorio Sgarbi sulle collezioni custodite nella Pieve: un luogo del tempo, che invita chiunque vi entri a sentirsi parte di una storia senza fine; qui i colori, le forme e le visioni donano nuova voce alle navate millenarie”.

Simonetta Baccetti, che ha organizzato l’incontro, ha voluto mettere in risalto come la valorizzazione della storia attraverso strutture antiche come la Pieve di Caminino, sia un elemento chiave per il futuro di un territorio.

A seguire, dopo l’incontro alla Pieve di Caminino, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia ha organizzato a Roccatederighi il pranzo al ristorante Garum, che ha visto la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi, del candidato alle regionali Jurij Di Massa, dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Roccastrada, Giudi Parrini e Roberto Bocci, con amici e simpatizzanti di Fratelli d’Italia.