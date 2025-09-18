Il Sole ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio per il sostegno: “Garantiti progetti per 50 ragazzi”

Grosseto. Questa mattina, giovedì 18 settembre, nella sede della Fondazione Il Sole Ets a Grosseto, si è svolta una conferenza stampa dedicata a ringraziare pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il sostegno economico ricevuto in questi anni.

Dal 2022 ad oggi, i contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze attraverso specifici bandi, hanno costituito una risorsa fondamentale che ha permesso di portare avanti le attività socio-educative della Fondazione Il Sole e, in parte, di effettuare lavori di manutenzione nella Rsd di proprietà.

Grazie a questi contributi è stato possibile garantire continuità ai percorsi educativi e di socializzazione rivolti a circa 50 ragazzi con disabilità, impegnati in progetti diurni, per un totale di 40 ore settimanali per 12 mesi all’anno. Attività che non solo hanno offerto opportunità di crescita personale, autodeterminazione e inclusione sociale ai ragazzi, ma che hanno rappresentato anche un importante sollievo per le famiglie, consentendo loro di dedicarsi con maggiore serenità al lavoro e alla vita quotidiana.

«Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è stato determinante per dare stabilità e prospettiva al nostro lavoro – ha dichiarato Marco Scandroglio, presidente della Fondazione Il Sole Ets –. Ci auguriamo che questo rapporto possa proseguire anche nei prossimi anni, perché il valore sociale ed educativo di queste attività è il cuore della nostra missione: permettere ai ragazzi di esprimersi, scegliere e affermarsi come cittadini a pieno titolo».

Al termine della conferenza è stata scoperta una targa di ringraziamento dedicata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, collocata all’esterno della sede della Fondazione Il Sole. A seguire, i partecipanti hanno preso parte a un aperitivo e a un pranzo conviviale preparati dalle mamme e dai ragazzi della Fondazione, in un clima di comunità e condivisione.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri: