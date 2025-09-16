Il Pd nomina la nuova segreteria provinciale: “Al lavoro per confermarci alla guida della Toscana”

Grosseto. Il segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, Giacomo Termine, ha nominato la nuova segreteria provinciale.

“Una squadra ampia, competente e radicata nei territori. L’obiettivo è chiaro: essere immediatamente operativi sulle priorità della provincia e accompagnare, con serietà e unità – si legge in una nota del Pd -, la campagna per le elezioni regionali, a sostegno della riconferma del presidente Eugenio Giani, del governo di centrosinistra in Toscana e dei nostri candidati locali”.

“Ringrazio di cuore tutte e tutti i componenti della precedente segreteria per l’impegno generoso di questi anni – dichiara Giacomo Termine -. Oggi apriamo una fase nuova, con una squadra che mette al centro competenza, ascolto e presenza nei territori. Le sfide che abbiamo davanti, dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, fino alle politiche per i giovani e all’agricoltura, chiedono un Pd organizzato, capace di proposta e di governo. La prima tappa è la campagna per le regionali: vogliamo che la Toscana continui a essere guidata dal centrosinistra, sostenendo con convinzione Eugenio Giani, i nostri candidati locali ed un programma che rafforzi sanità pubblica, coesione sociale e sviluppo delle aree interne”.

“La segreteria è stata strutturata in modo da unire deleghe politiche e coordinamento territoriale, garantendo radicamento capillare in tutta la provincia – continua il comunicato -. Una scelta che risponde alla necessità di un partito vicino alle persone, ai problemi concreti e alle comunità locali”.

Composizione della Segreteria provinciale

Susanna Lorenzini — Vicesegretaria

Ciro Cirillo — Coordinatore della segreteria

Daniela Piandelaghi — Organizzazione

Mariano Genovese — Sanità e sociale

Daniele Tonini — Infrastrutture e pianificazione

Christian Marchini — Segretario provinciale del Pd e responsabile delle politiche giovanili

Rachele Nanni — Agricoltura

Cinzia Tacconi — Ambiente e transizione ecologica

Saimo Biliotti — Servizi pubblici locali

Coordinatori territoriali, membri della segreteria:

Lauretta Bianchi — Area Sud

Mirjam Giorgieri — Area Nord

Federico Badini — Amiata

Demetrio Cozzupoli — Area Centro

“Con la nuova segreteria, il Pd provinciale di Grosseto si mette subito al lavoro per costruire una campagna regionale all’altezza delle aspettative dei cittadini – termina la nota -, valorizzando il contributo di amministratori, circoli e volontari, e promuovendo un confronto aperto con tutte le realtà economiche e sociali del territorio”.