Nido di vespe in una via: disinfestazione straordinaria del Comune, le precauzioni da adottare

L'intervento è in programma venerdì 12 settembre

di Redazione
di Redazione

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe in via Cecioni (Orbetello Scalo), è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella mattinata di venerdì 12 settembre, dalle 5.00 alle 9.00.

L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e interesserà l’area adiacente al percorso ciclopedonale in prossimità del nido rinvenuto.

Considerata la pericolosità di questi insetti e i rischi connessi per la salute pubblica, il Comune invita i residenti e i frequentatori della zona a osservare le seguenti misure precauzionali:

  • non avvicinarsi all’area interessata dalla disinfestazione;
  • evitare di stazionare o transitare nella zona durante l’intervento e fino ad un’ora dopo la conclusione;
  • tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei locali;
  • non lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno;
  • custodire animali domestici all’interno delle abitazioni o allontanarli dall’area trattata;
  • coprire o svuotare piscine ad uso natatorio;
  • proteggere vasche ornamentali e fontane contenenti pesci;
  • coprire con teli giochi e arredi da esterno, oppure lavarli accuratamente dopo l’intervento;
  • proteggere colture e ortaggi e lavarli accuratamente prima del consumo;
  • avvertire gli apicoltori della zona per l’adozione di adeguate precauzioni;
  • evitare la circolazione di pedoni e veicoli nell’area fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento.

La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza delle operazioni.

Banner

