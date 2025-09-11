Nido di vespe in una via: disinfestazione straordinaria del Comune, le precauzioni da adottare

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe in via Cecioni (Orbetello Scalo), è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella mattinata di venerdì 12 settembre, dalle 5.00 alle 9.00.
L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e interesserà l’area adiacente al percorso ciclopedonale in prossimità del nido rinvenuto.
Considerata la pericolosità di questi insetti e i rischi connessi per la salute pubblica, il Comune invita i residenti e i frequentatori della zona a osservare le seguenti misure precauzionali:
- non avvicinarsi all’area interessata dalla disinfestazione;
- evitare di stazionare o transitare nella zona durante l’intervento e fino ad un’ora dopo la conclusione;
- tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei locali;
- non lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno;
- custodire animali domestici all’interno delle abitazioni o allontanarli dall’area trattata;
- coprire o svuotare piscine ad uso natatorio;
- proteggere vasche ornamentali e fontane contenenti pesci;
- coprire con teli giochi e arredi da esterno, oppure lavarli accuratamente dopo l’intervento;
- proteggere colture e ortaggi e lavarli accuratamente prima del consumo;
- avvertire gli apicoltori della zona per l’adozione di adeguate precauzioni;
- evitare la circolazione di pedoni e veicoli nell’area fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento.
La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza delle operazioni.