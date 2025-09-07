Home CronacaEsplosione nella sede della Pro Loco: due persone ferite
Esplosione nella sede della Pro Loco: due persone ferite

Incidente a Pancole

di Redazione
Scansano (Grosseto). Oggi, i Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto sono intervenuti a Pancole, nei locali della Pro Loco di proprietà del Comune di Scansano, a seguito di un’esplosione, presumibilmente riconducibile a una fuga di gas.

Lo scoppio ha provocato il ferimento di due persone, prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Il personale dei Vigili del Fuoco, coordinato dal funzionario di servizio, ha effettuato le verifiche di stabilità dell’edificio, al termine delle quali è stata dichiarata l’inagibilità dei locali.

Sul posto erano presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e il personale sanitario.

