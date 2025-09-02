Una scogliera per proteggere il paese dal torrente: Consorzio di Bonifica e Comune uniscono le forze

Home AttualitàUna scogliera per proteggere il paese dal torrente: Consorzio di Bonifica e Comune uniscono le forze
La Regione Toscana ha finanziato con 500mila euro la realizzazione dell’intervento

Roccastrada (Grosseto). Via libera a un atteso intervento idraulico sul torrente Ribolla, che sarà progettato ed appaltato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

La Regione Toscana ha infatti finanziato con 500mila euro la realizzazione dell’intervento che prevede il consolidamento spondale di un tratto del corso d’acqua, nell’abitato di Ribolla – nel comune di Roccastrada – a valle del ponte sulla strada provinciale della Collacchia-Casetta Papi.

In particolare, verrà realizzata una scogliera, a difesa di alcune abitazioni nel centro abitato del paese di Ribolla, con un consolidamento spondale per risolvere problematiche di erosione che avevano creato preoccupazione e disagi negli ultimi anni.

“Frequenti movimenti franosi – afferma Roberto Tasselli, direttore ufficio progettazione di Cb6 – avevano reso ancora più complessa la situazione di un torrente che per conformazione, profondità e sponde molto ripide, ha caratteristiche idrauliche da monitorare”.

Il finanziamento della Regione prevede tempistiche da rispettare. “Entro il 31 dicembre – afferma Tasselli dovrà essere completato il progetto, con l’indizione della Conferenza dei Servizi per la sua approvazione”.

“Questo intervento – afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada – permetterà di risolvere una problematica molto sentita dalla nostra comunità: diverse famiglie che abitano in prossimità del fosso Ribolla potranno vivere la loro quotidianità con maggiore serenità. E’ stato un processo lungo e complesso, come complessa è la criticità idraulica da risolvere. Per questo ringrazio la Regione Toscana, il governatore Giani e l’assessore Monni, per l’interessamento, e il Consorzio di Bonifica, con il quale l’interlocuzione non è mai mancata”.

Un grazie alla Regione anche da parte di Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: “Il presidente Giani e l’assessore Monni – afferma – ancora una volta hanno voluto garantire attenzione e risorse ai progetti di Cb6 per la Maremma. Con questi lavori, che inizieranno nel 2026, andiamo a dare una risposta importante al nostro territorio”.

“Con il Comune di Roccastrada – aggiunge Vanniè in corso una proficua collaborazione che ci ha permesso, già in questo mio primo anno di presidenza, di individuare strategie comuni per interventi concreti”.

