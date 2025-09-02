Home Costa d'argentoI “segreti” della Marina Militare: se ne parla in un incontro al Centro Studi
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

I “segreti” della Marina Militare: se ne parla in un incontro al Centro Studi

L'incontro è in programma sabato 6 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Porto Santo Stefano (Grosseto). Una serata dedicata a “segreti” interessantissimi ed ancora non svelati di Porto Santo Stefano.

Sarà quella di sabato 6 settembre, quando al Centro Studi don Pietro Fanciulli di via Scarabelli, alle 19, verranno illustrate le attività svolte negli anni ’30 da quelli che non è iperbolico definire eroi della Regia Marina.

Grazie ad Alessandro Busonero, che sull’argomento ha pubblicato articoli sui primi numeri dell’Argentariana di quest’anno, sono venute alla luce le imprese di alcuni palombari della Regia Marina che effettuarono a Porto Santo Stefano i primi test sulle “torpedini semoventi”, noti poi come “siluri a lenta corsa” o “maiali”,

Uomini che, dopo rischiosi addestramenti, ricevettero medaglie al valor militare, mentre altri persero la vita nelle acque del Mediterraneo. Ma da qui è partito tutto, come racconterà Busonero assieme a Gaetano Zirpoli, presidente dell’Associazione nazionale arditi incursori marina (Anaim).

Un evento da non perdere, quello organizzato del Centro Studi don Pietro Fanciulli con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, come sempre a ingresso libero.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Nuovo cinema Tirreno: il programma della settimana

Dilettando con Avis: un gruppo di break dance...

Saturnia Festival: gli ultimi appuntamenti tra sorprese, grandi...

Laguna, Nardella: “Diffusione del granchio blu porta rischi...

Dilettando con Avis atto finale: 18 esibizioni in...

Lavori di AdF per la creazione di nuove...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: