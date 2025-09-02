Canoni di locazione: c’è ancora tempo per richiedere il contributo

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ricorda che è stato pubblicato il bando 2025 per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione del canone di locazione (art.11 Legge 431/1998).

I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (Dgrt 851/2025), potranno presentare le domande, scaricabili entro le ore 12 di lunedì 15 settembre 2025.

La richiesta con la documentazione allegata, prevista dal bando, può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr”).

Per informazioni, contattare l’Ufficio segreteria ai numeri 0566.906246 e 0566.906232, o agli indirizzi e-mail giovanni.segnini@comune.massamarittima.gr.it e laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it.

L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, ed il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~fbd794f9-35bb-41cb-affa-334bf58a2345~.html