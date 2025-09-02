Nuovo cinema Tirreno: il programma della settimana

Capalbio (Grosseto). Ultima settimana con il calendario estivo per il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

In sala saranno proiettati “La casa degli sguardi” di Luca Zingaretti, venerdì 5 settembre, “Fino alle montagne” di Sophie Deraspe, sabato 6 settembre, e “La storia di Souleymane” di Boris Lojkine, domenica 7 settembre.

Tutte le proiezioni cominceranno alle 21.30 e l’ingresso, grazie a Cinema revolution, avrà un costo di 3.50.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Dal 5 al 7 e dal 10 al 14 settembre, al Circolo Cavalcanti di Maremma, a Capalbio, si terrà la 60° edizione della Sagra del cinghiale.