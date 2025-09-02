Home CinemaNuovo cinema Tirreno: il programma della settimana
CinemaCinema GrossetoCosta d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Nuovo cinema Tirreno: il programma della settimana

In sala "La casa degli sguardi", "Fino alle montagne" e "La storia di Souleymane"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Capalbio (Grosseto). Ultima settimana con il calendario estivo per il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

In sala saranno proiettati “La casa degli sguardi” di Luca Zingaretti, venerdì 5 settembre, “Fino alle montagne” di Sophie Deraspe, sabato 6 settembre, e “La storia di Souleymane” di Boris Lojkine, domenica 7 settembre.

Tutte le proiezioni cominceranno alle 21.30 e l’ingresso, grazie a Cinema revolution, avrà un costo di 3.50.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Dal 5 al 7 e dal 10 al 14 settembre, al Circolo Cavalcanti di Maremma, a Capalbio, si terrà la 60° edizione della Sagra del cinghiale.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I “segreti” della Marina Militare: se ne parla...

Dilettando con Avis: un gruppo di break dance...

Saturnia Festival: gli ultimi appuntamenti tra sorprese, grandi...

Laguna, Nardella: “Diffusione del granchio blu porta rischi...

Dilettando con Avis atto finale: 18 esibizioni in...

Lavori di AdF per la creazione di nuove...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: