Il Sorgenti Film Festival arriva in paese: Lorenzo Baglioni ospite della manifestazione

Amiata

L'iniziativa è in programma domenica 31 agosto

Arcidosso (Grosseto). Il Sorgenti Film Festival fa tappa ad Arcidosso con un appuntamento speciale che vedrà protagonista Lorenzo Baglioni, cantautore, attore, autore e volto televisivo, amato dal grande pubblico per la sua capacità di unire intrattenimento e divulgazione.

Domenica 31 agosto, alle 18.30, al Parco del Pero, Baglioni dialogherà con Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso, e con l’attore e direttore artistico del festival Andrea Muzzi. Un incontro all’insegna di cultura, spettacolo e ironia, capace di intrecciare il racconto artistico e personale dell’ospite con riflessioni sul cinema, la musica e il linguaggio della comunicazione contemporanea.

Al termine della conversazione, la serata proseguirà con il concerto della Leggera Electric Folk Band, formazione che fonde sonorità folk e arrangiamenti moderni in un repertorio coinvolgente.

Lorenzo Baglioni – ex docente di matematica – ha portato al successo il format delle canzoni didattiche (“Bella, Prof!” – Sony Music), arrivando nel 2018 sul palco di Sanremo con il brano “Il congiuntivo”. Ha condotto programmi televisivi come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco per due” (Rai2), “E allora, dai!” (Rai2, RaiPlay) e pubblicato cinque libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, raggiungendo oltre 200 milioni di visualizzazioni al 2022.

Il Sorgenti Film Festival, nato nel 2020 sotto la direzione artistica di Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi, porta sul Monte Amiata incontri, spettacoli, proiezioni e concerti con l’obiettivo di coniugare cinema e territorio. La rassegna vuole valorizzare i paesaggi dell’Amiata, ancora poco esplorati dall’industria cinematografica, trasformandoli in una vetrina per produzioni di qualità e un ponte tra il pubblico locale e il mondo del cinema.

Il festival è realizzato con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Arcidosso, Comune di Castel del Piano, Comune di Piancastagnaio e Comune di Santa Fiora.

