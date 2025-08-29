Home Castiglione della PescaiaContributi ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune
Contributi ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Ecco come presentare la domanda

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2025.

I cittadini residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia avranno tempo fino alle ore 12 del 15 ottobre 2025 per presentare domanda per l’assegnazione del contributo.

Il Comune impegna la somma di 30mila euro del proprio bilancio, che sarà distribuita nei limiti della disponibilità sulla base della graduatoria delle richieste ricevute. Il contributo erogabile non potrà essere inferiore a 200 euro.

L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune (https://castiglionedellapescaia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/2820147?p_p_state=pop_up), i moduli di domanda e la copia integrale del bando sono disponibili all’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport, Politiche sociali e Ufficio Casa al primo piano del palazzo comunale, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

