Commercio e vivibilità, il Psi: “Ecco le nostre idee per riqualificare Zona Nuova”

Follonica (Grosseto). “Come già ribadito, è necessario individuare tre aree strategiche, organizzate sia per la stagione turistica che per quella invernale. Dopo la proposta di pedonalizzazione di via della Repubblica, è il momento di riflettere sul futuro del quartiere della Zona Nuova”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gregorio Cordovani, segretario del Psi di Follonica.

“Stiamo assistendo a un progressivo impoverimento della principale arteria commerciale del quartiere, via Litoranea, dove molte attività hanno chiuso i battenti senza essere rimpiazzate. È quindi fondamentale intervenire per riportare vita nel quartiere, con l’obiettivo di rilanciarne l’economia e l’occupazione – continua la nota -. Una prima proposta concreta potrebbe essere quella di riportare il mercato settimanale nel quartiere, capace di attrarre, sia nei mesi estivi che in quelli invernali, centinaia di persone. Un’opportunità importante non solo per gli ambulanti, ma anche per le attività commerciali della zona. Insieme alle associazioni di categoria, si potrebbe elaborare un piano del commercio specifico per il quartiere, individuando con precisione ciò che manca e ciò che si può fare per stimolare nuove aperture e migliorare l’offerta esistente”.

“Contestualmente, lo spostamento del mercato del venerdì dal Parco Centrale potrebbe permettere la trasformazione dell’area in un parcheggio di servizio, utile per le scuole che sorgeranno nelle vicinanze e per ridurre il traffico in centro – termina il Psi –. Per tutte queste ragioni, riteniamo che il rilancio di Follonica debba passare da uno studio approfondito quartiere per quartiere, da inserire all’interno di un più ampio piano comunale del commercio”.